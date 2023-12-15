Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — о безголевой серии Овечкина: ему просто нужно немного удачи

Третьяк — о безголевой серии Овечкина: ему просто нужно немного удачи
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о личной антирекордной серии 38-летнего российского звёздного нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ситуация нормальная. Не надо об этом каждый день писать. Саша — профессионал, он знает, что нужно делать. Ему просто нужно немного удачи, чего я ему и желаю», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, минувшей ночью капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей. Таким образом, 38-летний форвард установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале-марте 2017 года (10 матчей). В нынешнем сезоне российский форвард сначала повторил этот антирекорд, а теперь впервые в карьере остался без голов в 11 встречах подряд.

Статистика НХЛ сезона 2023/2024.
Материалы по теме
У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ! Его даже не выпустили на буллиты
У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ! Его даже не выпустили на буллиты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android