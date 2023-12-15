Третьяк — о безголевой серии Овечкина: ему просто нужно немного удачи

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о личной антирекордной серии 38-летнего российского звёздного нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ситуация нормальная. Не надо об этом каждый день писать. Саша — профессионал, он знает, что нужно делать. Ему просто нужно немного удачи, чего я ему и желаю», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, минувшей ночью капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей. Таким образом, 38-летний форвард установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале-марте 2017 года (10 матчей). В нынешнем сезоне российский форвард сначала повторил этот антирекорд, а теперь впервые в карьере остался без голов в 11 встречах подряд.