У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ! Его даже не выпустили на буллиты

Когда же Александр Овечкин забьёт? Так давно не было его голов, что в Америке уже даже начали рассуждать на тему, а не заглохнет ли великая погоня за рекордом Гретцки, когда цель уже так близко?

«Овечкин не похож сам на себя. Человек, девять раз забивавший по 50 за сезон, не забивает уже 10 матчей, а за 25 игр у него передач в два с лишним раза больше, чем голов (11 против пяти, из этих пяти два – в пустые ворота). Таким темпом он идёт на 16 голов за сезон, что станет худшим результатом в карьере. Это ставит под сомнение его погоню за Гретцки. За последние несколько лет казалось, что это только вопрос времени, когда он станет лучшим снайпером в истории. Его достижения множились, а мы каждый год просчитывали его шансы стать первым снайпером и даже то, может ли он добраться до 1000 голов. Даже провальный сезон не пустит его погоню за Гретцки под откос, да и в любом случае сезон Ови не такой унылый, как кажется.

Если он забьёт 16 в этом году, вероятность побить рекорд Гретцки будет 30%. Если дойдёт до 20 голов, то 42%, а 25 голов улучшат его шансы до 56%, и мы вновь будем оптимистично настроены к тому, что однажды он станет снайперским королём НХЛ.

Пока что Овечкин заслуживает кредит доверия. Большинство после 30 сдают, но Овечкин продолжал лидировать в лиге по голам и трижды выигрывал «Морис Ришар». В этом году он меньше бросает, и это может говорить о том, что возраст всё-таки начал сказываться. Но даже сейчас количество его бросков остаётся на элитном уровне.

Главное, почему он так мало забивает, – это невезение. Он забивает всего 5,7% бросков, меньше 10% у него было всего один раз в карьере. Но учитывая позиции, типы и углы бросков, мы бы ожидали, что у него могло бы быть уже 10-11 голов (что дало бы прогноз на 33 гола в сезоне и 96% вероятность догнать Гретцки). Если он забьёт 29 голов, то шансы побить рекорд станут 76%.

Непредсказуемые факторы – травмы и возможности. Овечкин большую часть карьеры избегал травм, но силовая игра не проходит бесследно для тела, особенно в 38 лет. А если его спад продолжится, Карбери может изменить розыгрыш большинства, может даже убрать Овечкина из его офиса в левом круге вбрасывания. Если это случится, погоня Овечкина за рекордом Гретцки станет ещё более запутанной», – рассчитывал на днях шансы Washington Post.

Спенсер Карбери уже всю голову сломал, как вывести Овечкина на заданную мощность, чтобы он был эффективен для команды и в то же время продолжал набивать личную статистику. Но голевой засухе Ови скоро стукнет месяц – последний раз он забивал «Коламбусу» в середине ноября.

На сегодняшнем матче с «Филадельфией» Брюс Будро – человек, немало поработавший с Овечкиным, выступил экспертом и выразил уверенность, что русский снайпер ещё раскачается. «Я всё равно верю, что 25-30 в этом году он забьёт. Слишком хорошо я его знаю и за четыре с лишним года работы с ним видел только хорошее. Однажды он не забивал 10 матчей. Когда «Вашингтон» забивает, он так же счастлив, как если бы забил сам. Это здорово, в нём всё ещё есть энтузиазм. Верю, что если он забьёт 25-30, то всё ещё сможет побить рекорд Гретцки. Если у него в этом году будет голов 11, думаю, в нём взыграет гордость, он начнёт беспокоится, сможет ли догнать Гретцки. Но я всегда верил в Овечкина и продолжаю верить. И давайте не забывать, он всё равно является лучшим бомбардиром команды! Команда мало забивает, у него только 16 очков. Посмотрим, как пойдёт», – сказал Будро.

Сегодня этого не случилось – Овечкин не забил в 11-м матче подряд и переживает худший кризис за карьеру в НХЛ. До этого его личным антирекордом было 10 игр подряд без голов, в феврале-марте 2017 года (впрочем, потом он три года подряд выигрывал «Ришара»).

Ови остался без очков, но к одному из голов «Вашингтона» всё же приложил руку. Его пушечный бросок в большинстве сбил резинки со шлема Самуэля Эрссона. Вратарь сразу стал махать руками, сигнализируя судьям, но атака продолжилась, и «столичные» довели её до конца.

В третьем периоде «кэпс» вели 3:2, но пропустили в концовке и в итоге проиграли по буллитам. Овечкин провёл на льду больше всех среди нападающих – 22 с лишним минуты, нанёс четыре броска по воротам и имел шансы отличиться. Но не идёт, и всё тут!

Карбери продолжает доверять своему лидеру и верит, что в какой-то момент игра пойдёт, и Овечкина будет не остановить: «Он уверен в себе, как никогда, это только вопрос времени, когда у него начнут заходить создаваемые моменты».

Вторят ему и игроки. «Как только он забьёт, может, будет серия из 10 матчей, когда он будет только и делать, что забивать. Никогда нельзя списывать его со счетов. Не думаю, что это было бы хорошей идеей», – говорил перед игрой Коннор Макмайкл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На буллиты Ови вообще не выпустили – в этом сезоне у него ни одной реализованной попытки из трёх в послематчевых бросках. «Вашингтону» это не помогло – буллитный мастер Евгений Кузнецов сегодня не играл по болезни, Манта и Строум свои попытки не использовали. Забил только Оши, а у «Филадельфии» – Кутюрье и Бринк. «Вашингтон» проиграл битву с соперником по дивизиону, позволив «Флайерз» увеличить отрыв в турнирной таблице. Сейчас «столичные» занимают пятое место в дивизионе «Метрополитан», отставая от зоны плей-офф на одно очко.