«Колорадо» обменял Татара в «Сиэтл»

«Колорадо Эвеланш» обменял 33-летнего нападающего Томаша Татара в «Сиэтл Кракен» на выбор в пятом раунде драфта 2024 года, сообщает ESPN.

Ранее словак подписал однолетний контракт с клубом из Денвера. В 27 матчах текущего сезона он набрал в составе «Колорадо» 9 (1+8) очков. Единственный гол Татар забил 12 декабря во встрече с «Калгари Флэймз» (6:5).

«Сиэтл» станет третьим клубом для словака в 2023 году. Прошлый сезон он заканчивал в «Нью-Джерси». Свои первые семь сезонов в НХЛ Татар провёл в «Детройте». Также словак поиграл за «Вегас» и «Монреаль».

Помимо перехода Татара «Сиэтл» поместил задним числом 28 ноября нападающего Джейдена Шварца в резервный список травмированных «Кракен» также отправил форварда Тая Картье в свой фарм-клуб АХЛ «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» и вызвал оттуда четвёртого номера драфта 2022 года Шейна Райта.