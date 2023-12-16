Ассист Дадонова помог «Далласу» вырвать победу у «Оттавы» в матче НХЛ

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (5:4).