Ассист Дадонова помог «Далласу» вырвать победу у «Оттавы» в матче НХЛ
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (5:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Хэмоник (Чикран, Жозеф) – 01:16 0:2 Батерсон (Чикран, Штюцле) – 02:51 1:2 Павелски (Хинц, Робертсон) – 11:46 (pp) 1:3 Норрис (Жиру, Чикран) – 13:20 2:3 Линделль (Дюшейн) – 13:30 2:4 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 24:54 3:4 Харли (Факса) – 31:21 (sh) 4:4 Хейсканен (Джонстон, Дадонов) – 47:33 5:4 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 48:17
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