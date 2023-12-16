Евгений Кузнецов вернулся к ледовым тренировкам «Вашингтона» после болезни

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов идёт на поправку. Россиянин пропустил предыдущий матч клуба с «Филадельфией» (3:4 Б) из-за болезни.

«Евгений чувствует себя лучше. Он всё ещё не готов на 100%, так что посмотрим в субботу. Но это хороший знак, что он вернулся на лёд», – цитирует Карбери пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 170 голов и сделал 392 результативные передачи в 702 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.