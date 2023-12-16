Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и сборной Беларуси. Матч начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
16 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Федерация хоккея России опубликовала состав национальной команды.

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Иванов);
Никишин — Земчёнок, Гребёнкин — Воробьёв — Толчинский;
Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;
Карпухин — Сергеев, Дыняк — Сафонов — Поляков,
Федотов, Коростелёв — Соркин — Полтапов, Атанасов.

Напомним, в первом матче на турнире сборная Беларуси уверенно обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2. Российская сборная обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

Материалы по теме
Главный матч Кубка Первого канала! «Россия 25» сыграет с лидером турнира
Live
Главный матч Кубка Первого канала! «Россия 25» сыграет с лидером турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android