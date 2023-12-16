Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси

Сегодня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и сборной Беларуси. Матч начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 16 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Федерация хоккея России опубликовала состав национальной команды.

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Иванов);

Никишин — Земчёнок, Гребёнкин — Воробьёв — Толчинский;

Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;

Карпухин — Сергеев, Дыняк — Сафонов — Поляков,

Федотов, Коростелёв — Соркин — Полтапов, Атанасов.

Напомним, в первом матче на турнире сборная Беларуси уверенно обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2. Российская сборная обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.