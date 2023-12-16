Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси

Сегодня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и сборной Беларуси. Матч начнётся в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
Федерация хоккея России опубликовала состав национальной команды.
Состав сборной «Россия 25»:
Серебряков (Иванов);
Никишин — Земчёнок, Гребёнкин — Воробьёв — Толчинский;
Лямкин — Елесин, Зыков — Глотов — Хайруллин;
Карпухин — Сергеев, Дыняк — Сафонов — Поляков,
Федотов, Коростелёв — Соркин — Полтапов, Атанасов.
Напомним, в первом матче на турнире сборная Беларуси уверенно обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2. Российская сборная обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.