Разин: GTA VI или «Слово пацана»? У нас нет чушпанов в «Металлурге»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сделал выбор между наиболее обсуждаемыми темами в окончании этого календарного года – анонсом популярной игры Grand Theft Auto VI и наиболее обсуждаемым сериалом декабря — «Слово пацана».

«GTA VI или «Слово пацана»? Конечно, «Слово пацана». У нас нет чушпанов в команде», — сказал Разин в опубликованном видеоролике пресс-службой КХЛ в телеграм-канале.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер Grand Theft Auto 6. Согласно ему, игра выйдет только в 2025 году, а события действительно развернутся в современном Вайс-Сити.

В сериале «Слово пацана» демонстрируется конец 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. В центре сюжета оказались несколько парней, которые начинают зарабатывать авторитет, попутно решая собственные проблемы.