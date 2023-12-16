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Один из лучших бомбардиров минского «Динамо» Пинчук выбыл на месяц из-за травмы

Один из лучших бомбардиров минского «Динамо» Пинчук выбыл на месяц из-за травмы
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21-летний беларусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук выбыл из-за травмы руки, сообщает «Беларусь 5».

Пинчук является вторым бомбардиром минского «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 21 (9+12) результативное действие, столько же – у Романа Горбунова (12+9) и Коди Кёррана (5+16), а больше набранных очков только у американца Сэма Энаса (11+11).

Отмечается, что на восстановление после перелома руки Пинчуку потребуется не меньше месяца.

Напомним, Виталий Пинчук был в составе дивизиона Тарасова на прошедшем матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге. Белорусский нападающий отметился двумя результативными передачами и двумя заброшенными шайбами.

Всего в КХЛ Пинчук принял участие в 121 матче, в которых набрал 39 (19+20) очков при коэффициенте полезности «-10».

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