«Россия 25» одержала вторую победу кряду на Кубке Первого канала, обыграв Беларусь

Сегодня, в субботу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч Кубка Первого канала, в котором «Россия 25» принимала сборную Беларуси. Встреча завершилась победой подопечных Романа Ротенберга со счётом 5:3.

В каждом из периодов «Россия 25» находилась в роли догоняющей. Счёт в матче был открыт в первом периоде нападающим сборной Беларуси Степаном Фальковским, на что хозяева льда ответили точным броском Никиты Гребёнкина. В следующей двадцатиминутке гости вышли вперёд усилиями Романа Горбунова, однако уже через три минуты Василий Глотов восстановил равенство в счёте – 2:2. В середине третьего периода в составе сборной Беларуси отличился Вадим Мороз. Подопечные Романа Ротенберга сумели сравнять счёт лишь за три минуты до конца встречи – большинство реализовал защитник Александр Никишин. Уже на предпоследней минуте «Россия 25» реализовала ещё одно численное преимущество, шайбу на свой счёт записал Сергей Толчинский. Окончательный счёт матча установил Илья Сафонов, поразивший пустые ворота на последней минуте – 5:3.

Напомним, на старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» (5:2). Уже завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» проведёт заключительный матч на турнире. Соперником команды Романа Ротенберга станет сборная Казахстана. Начало встречи – в 15:00 мск.