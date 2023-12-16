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Тардиф прокомментировал новость о возможном лишении ФХР членства международной федерации

Тардиф прокомментировал новость о возможном лишении ФХР членства международной федерации
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что Федерация хоккея России (ФХР) может быть лишена членства международной федерации в случае игнорирования санкций в отношении вратаря Ивана Федотова и ХК ЦСКА.

«ИИХФ может лишить ФХР членства международной федерации? Это зависит от того, что предпримут Федотов, ФХР и ЦСКА после этого решения», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что, сегодня, 16 декабря, ИИХФ отклонила апелляцию Ивана Федотова и ЦСКА по санкциям, применённым в отношении них за подписание голкипером контракта с московским клубом, несмотря на действующий контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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