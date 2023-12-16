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Партнёр Капризова по «Миннесоте» Патрик Марун набрал юбилейное 300-е очко в НХЛ

Партнёр Капризова по «Миннесоте» Патрик Марун набрал юбилейное 300-е очко в НХЛ
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов в матче ничья – 1:1.

Счёт в игре был открыт в конце первой двадцатиминутки – с передач Патрика Маруна и Маркуса Фолиньо отличился Фредерик Годро. Именно это результативное действие позволило опытному 35-летнему канадскому форварду Маруну добраться до отметки в 300 (120+180) результативных действий в НХЛ, на это ему потребовалось 757 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, что Патрик Марун является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли – дважды он брал этот трофей с «Тампой» и единожды с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3-й период
1 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Годро (Фолиньо, Марун) – 18:05     1:1 Блюгерс (Джошуа, Гарланд) – 23:50    
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