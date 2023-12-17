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Шарангович — в шаге от уникального рекорда в истории «Калгари»

Шарангович — в шаге от уникального рекорда в истории «Калгари»
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В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент начался третий период встречи, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Третью шайбу «огоньков» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович.

Таким образом, этот матч стал уже пятым подряд, в котором Шарангович не уходит со льда без заброшенной шайбы. До него в истории «Флэймз» это удавалось только двум игрокам в их первом сезоне в составе «Калгари» — Джо Маллену (5 матчей в сезоне-1985/1986) и Кенту Нильссону (5 матчей в сезоне-1980/1981). Если белорус сможет отличиться и в следующем матче, его голевая серия станет самой длинной в истории франшизы среди хоккеистов, проводивших свой первый сезон в клубе из Альберты.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грир (Андерссон, Ханифин) – 22:30     2:0 Уигар (Манджапане, Коулман) – 26:17     3:0 Шарангович (Истерли, Линдхольм) – 27:00     3:1 Пойнт (Кучеров) – 44:10     3:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 45:40 (pp)     4:2 Зари (Истерли) – 51:42    

В текущем регулярном чемпионате на счету Шаранговича, с учётом этого матча, 19 (11+8) очков в 30 играх.

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