Шарангович — в шаге от уникального рекорда в истории «Калгари»

В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На данный момент начался третий период встречи, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Третью шайбу «огоньков» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович.
Таким образом, этот матч стал уже пятым подряд, в котором Шарангович не уходит со льда без заброшенной шайбы. До него в истории «Флэймз» это удавалось только двум игрокам в их первом сезоне в составе «Калгари» — Джо Маллену (5 матчей в сезоне-1985/1986) и Кенту Нильссону (5 матчей в сезоне-1980/1981). Если белорус сможет отличиться и в следующем матче, его голевая серия станет самой длинной в истории франшизы среди хоккеистов, проводивших свой первый сезон в клубе из Альберты.
В текущем регулярном чемпионате на счету Шаранговича, с учётом этого матча, 19 (11+8) очков в 30 играх.
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