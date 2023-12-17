Роман Ротенберг ответил на вопрос, когда Россия вернётся к международным соревнованиям

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг поделился своим мнением о сроках возвращения национальной команды на международные соревнования.

«Давайте дождёмся окончания СВО. Я думаю, всё вернётся к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах — я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая.

Наш хоккей не «просядет» за это время без привычной международной практики? Это зависит от нас самих. Мы должны развивать наш хоккей, искать какие-то плюсы, новые пути. Мы сейчас уделяем много внимания детскому хоккею, это важно», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.