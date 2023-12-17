«Желательно усилить состав». Канарейкин — о целях «Спартака» на остаток регулярки

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о шансах «Спартака» на победу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Первой задачей, которую надо решить, но она, понятно, „Спартаку“ по силам, это попадание в плей-офф. Ну а дальше уже по развитию ситуации, по ступеням пойдёт команда. Там уже надо будет каждую задачу решать, которую будут ставить перед командой. Команда интересно смотрится в этом году. Однозначно, есть немного времени перед дедлайном и надо усиливать состав. Желательно усилить состав», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».

Напомним, «Спартак» набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи и возглавляет общую турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 19 декабря.