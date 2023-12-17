Сафронов об отказе Китая играть на Кубке Первого канала: они поступают абсолютно правильно

Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов оценил отказ национальной команды Китая участвовать в Кубке Первого канала — 2023.

«Думаю, что Китай просто поступает абсолютно правильно с точки зрения не того, что он отказывается, если я не ошибаюсь, Китаю же ещё в квалификационном турнире к Олимпиаде играть. Я не знаю, это решение министерства спорта, как говорят, как пишут. Но это их выбор, их решение, мы же не можем им навязать.

Те же ребята, которые представляют команду «Звёзды и ВХЛ», наверное, ничуть не слабее, а может, даже интереснее», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Отметим, что сборную Китая по хоккею на Кубке Первого канала заменяла команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. Основу команды составили молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.