Третьяк: в 90‑е все спортивные площадки в России были в барахолках

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и рассказал, что он сделал для спортивных объектов страны.

«Конечно, для нас очень важно поддержать президента. Владимир Владимирович — действительно лидер, он очень многое делает для спорта. Давайте вспомним 90‑е годы, когда все наши спортивные площадки были в барахолках. Шла торговля, и не было ни физкультуры, ни спорта. Но когда пришёл Владимир Путин, то сразу же вернул спортивные объекты к их изначальной цели», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Ранее Владислав Третьяк высказался о личной антирекордной серии 38-летнего российского звёздного нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.