Третьяк: каждый год в декабре стоит одна задача — выиграть на глазах своих болельщиков

Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итог Кубка Первого канала — 2023, где сборная «Россия 25» стала победителем турнира.
«Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. Команде это удалось, и поэтому я доволен. Три победы в трёх встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб. Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные», — передаёт слова Третьяка Sports.ru.
Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.
Ранее Третьяк высказался в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и рассказал, что тот сделал для спортивных объектов страны.
- 17 декабря 2023
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