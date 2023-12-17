Третьяк: каждый год в декабре стоит одна задача — выиграть на глазах своих болельщиков

Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итог Кубка Первого канала — 2023, где сборная «Россия 25» стала победителем турнира.

«Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. Команде это удалось, и поэтому я доволен. Три победы в трёх встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб. Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные», — передаёт слова Третьяка Sports.ru.

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Ранее Третьяк высказался в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и рассказал, что тот сделал для спортивных объектов страны.