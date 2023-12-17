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Третьяк: каждый год в декабре стоит одна задача — выиграть на глазах своих болельщиков

Третьяк: каждый год в декабре стоит одна задача — выиграть на глазах своих болельщиков
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Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итог Кубка Первого канала — 2023, где сборная «Россия 25» стала победителем турнира.

«Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. Команде это удалось, и поэтому я доволен. Три победы в трёх встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб. Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные», — передаёт слова Третьяка Sports.ru.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:04 (5x5)    

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.
Ранее Третьяк высказался в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и рассказал, что тот сделал для спортивных объектов страны.

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