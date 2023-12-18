Росандич: на празднованиях бронзы ОИ-2022 было так холодно, что даже пиво замерзало!

Защитник «Лады» Мислав Росандич рассказал о праздновании бронзы Олимпиады-2022 в сборной Словакии.

«Празднования бронзы ОИ-2022 были безумными? Самое забавное, что до этого момента в Словакии были ограничения из-за ковида, и их сняли в тот день, когда мы вернулись из Китая. То есть это было первое массовое событие. На центральной площади в Братиславе собралось очень много людей. Но это было не лучшее время для празднования – февраль, холодно всё-таки (смеётся). После ЧМ возвращаемся в мае, там и погода поприятнее, а тут ниже нуля было – даже пиво замерзало (смеётся)! Так что не самое комфортное празднование, но это воспоминания на всю жизнь. У меня много фотографий с того дня осталось, иногда встречаемся с товарищами по команде и предаёмся воспоминаниям. Об этом приятно разговаривать, но надо двигаться дальше», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате»: