Защитник «Лады» — о Лиге чемпионов: это очень странный эксперимент над хоккеем

Защитник «Лады» Мислав Росандич высказался о проведении хоккейной Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? Это очень странный эксперимент над хоккеем. Но на предсезонке было приятно поиграть с командами из других лиг и стран. Мне там нравилось. В плей-офф уже начинаешь немного уставать – финал играется в январе, когда и так много игр в чемпионате. В такие моменты нужно иметь как можно больше игроков в команде, чтобы все играли. Но мне нравилось, была возможность поездить по Европе», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне КХЛ Росандич сыграл 27 матчей, где набрал 7 (1+6) очков.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате»: