Никишин — о Кубке Первого канала: все игры были неприятными, особенно в первых периодах

Защитник сборной «Россия 25» Александр Никишин подвёл итоги Кубка Первого канала — 2023, который сегодня, 17 декабря, завершился в Санкт-Петербурге.

«Хорошее настроение, так как мы выиграли. Все игры были трудными. Накал был больше всего во втором матче. Ребята – молодцы, работали на максимум. Все понимали, зачем сюда приехали. Вот и результат. Хорошая атмосфера в команде сложилась. Встретились, посмеялись.

Более сложным получился матч с белорусами. Вообще, все игры были неприятными, особенно в первых периодах. Соперники пытались сделать себе преимущество.

Я начинал сегодня матч седьмым защитником, но потом мы решили поменять сочетания, и результат пошёл в другую сторону.

Меня признали лучшим защитником? Приятно, когда чем-то награждают. Заберу этот приз домой. Наград у меня ещё не так много», — передает слова Никишина «РБ Спорт».

Александр Никишин провёл на турнире три игры, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.