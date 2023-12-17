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Никишин — о Кубке Первого канала: все игры были неприятными, особенно в первых периодах

Никишин — о Кубке Первого канала: все игры были неприятными, особенно в первых периодах
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Защитник сборной «Россия 25» Александр Никишин подвёл итоги Кубка Первого канала — 2023, который сегодня, 17 декабря, завершился в Санкт-Петербурге.

«Хорошее настроение, так как мы выиграли. Все игры были трудными. Накал был больше всего во втором матче. Ребята – молодцы, работали на максимум. Все понимали, зачем сюда приехали. Вот и результат. Хорошая атмосфера в команде сложилась. Встретились, посмеялись.

Более сложным получился матч с белорусами. Вообще, все игры были неприятными, особенно в первых периодах. Соперники пытались сделать себе преимущество.

Я начинал сегодня матч седьмым защитником, но потом мы решили поменять сочетания, и результат пошёл в другую сторону.

Меня признали лучшим защитником? Приятно, когда чем-то награждают. Заберу этот приз домой. Наград у меня ещё не так много», — передает слова Никишина «РБ Спорт».

Александр Никишин провёл на турнире три игры, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:04 (5x5)    
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