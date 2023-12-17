«Команда показала классный атакующий хоккей». Ротенберг — о победе на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от победы в Кубке Первого канала — 2023.
«Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала — и сделали! Наша команда показала классный атакующий хоккей и волю к победе. Каждый раз нам приходилось переламывать ход матчей, и мужики справлялись!
Спасибо всем игрокам и тренерам — они показали себя настоящими патриотами! И, конечно же, огромная благодарность болельщикам! Мы всегда чувствуем вашу поддержку, вы делитесь с нами энергией и вдохновляете на победы. Спасибо, Ледовый!» — написал Ротенберг.
Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.
- 17 декабря 2023
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