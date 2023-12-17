Канарейкин: Задоров приковывает к себе внимание не только игрой, но и позицией

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о медийности российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова и пожелал ему успехов в новом клубе.

«Задоров – персона медийная. Он охотно общается с прессой, у него свои взгляды на многие вещи, поэтому он приковывает к себе внимание не только своей игрой, но и позицией. Задорову надо пожелать развития карьеры. Это защитник хорошего класса, силовой. Хочется видеть, что смена клуба станет для него толчком в развитии», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров сыграл 28 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности семь очков. Ранее защитник выступал за «Калгари Флэймз».