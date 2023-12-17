Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин: Задоров приковывает к себе внимание не только игрой, но и позицией

Канарейкин: Задоров приковывает к себе внимание не только игрой, но и позицией
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о медийности российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова и пожелал ему успехов в новом клубе.

«Задоров – персона медийная. Он охотно общается с прессой, у него свои взгляды на многие вещи, поэтому он приковывает к себе внимание не только своей игрой, но и позицией. Задорову надо пожелать развития карьеры. Это защитник хорошего класса, силовой. Хочется видеть, что смена клуба станет для него толчком в развитии», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров сыграл 28 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности семь очков. Ранее защитник выступал за «Калгари Флэймз».

Материалы по теме
«Желательно усилить состав». Канарейкин — о целях «Спартака» на остаток регулярки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android