Победный буллит Кузнецова в ворота Кочеткова в матче «Каролина» — «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей (2:1 Б).

Победу «столичным» принёс точный бросок российского нападающего Евгения Кузнецова в серии послематчевых буллитов в ворота своего соотечественника Петра Кочеткова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео решающего буллита в исполнении россиянина:

В текущем регулярном чемпионате на счету Кузнецова 11 (5+6) очков в 24 матчах за «Кэпиталз».

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.