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Победный буллит Кузнецова в ворота Кочеткова в матче «Каролина» — «Вашингтон»

Победный буллит Кузнецова в ворота Кочеткова в матче «Каролина» — «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей (2:1 Б).

Победу «столичным» принёс точный бросок российского нападающего Евгения Кузнецова в серии послематчевых буллитов в ворота своего соотечественника Петра Кочеткова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео решающего буллита в исполнении россиянина:

В текущем регулярном чемпионате на счету Кузнецова 11 (5+6) очков в 24 матчах за «Кэпиталз».

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ахо (Джарвис) – 27:41     1:1 Фехервари (Уилсон, Строум) – 31:33     1:2 Кузнецов – 65:00    
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