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Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Дубль в этом матче на счету звёздного нападающего хозяев Натана Маккиннона. Также шайбами в составе победителей отметились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен.

У «акул» дубль записал на свой счёт Томаш Гертл.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» набрали 40 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

«Шаркс» потерпели второе поражение подряд, остались с 21 очком и идут на 15 строчке Запада.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp)     2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp)     3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20     4:0 Маккиннон – 23:44     4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp)     5:1 Джохансен (Джонс, Кольяно) – 49:01     5:2 Гертл (Эклунд, Гранлунд) – 50:43 (pp)     6:2 Маккиннон – 55:11    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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