Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).
Дубль в этом матче на счету звёздного нападающего хозяев Натана Маккиннона. Также шайбами в составе победителей отметились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен.
У «акул» дубль записал на свой счёт Томаш Гертл.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.
«Эвеланш» набрали 40 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.
«Шаркс» потерпели второе поражение подряд, остались с 21 очком и идут на 15 строчке Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp) 2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp) 3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20 4:0 Маккиннон – 23:44 4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp) 5:1 Джохансен (Джонс, Кольяно) – 49:01 5:2 Гертл (Эклунд, Гранлунд) – 50:43 (pp) 6:2 Маккиннон – 55:11
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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