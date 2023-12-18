Маккиннон — пятый игрок за последние 30 лет с очками в 16 стартовых домашних играх сезона

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этом матче дублем и двумя результативными передачами.

Таким образом, этот домашний матч стал уже 16-м для канадца с начала сезона, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Маккиннон — лишь пятый игрок в истории НХЛ за последние 30 лет, которому удалось добиться такого результата. До него это делали Никлас Бекстрём (16 в сезоне-2018/2019), Филип Форсберг (16 в сезоне-2017/2018), Патрик Кейн (16 в сезоне-2015/2016) и Матс Сундин (16 в сезоне-2007/2008).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Маккиннона 47 (14+33) очков в 31 матче.