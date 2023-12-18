Маккиннон — пятый игрок за последние 30 лет с очками в 16 стартовых домашних играх сезона
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).
Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этом матче дублем и двумя результативными передачами.
Таким образом, этот домашний матч стал уже 16-м для канадца с начала сезона, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Маккиннон — лишь пятый игрок в истории НХЛ за последние 30 лет, которому удалось добиться такого результата. До него это делали Никлас Бекстрём (16 в сезоне-2018/2019), Филип Форсберг (16 в сезоне-2017/2018), Патрик Кейн (16 в сезоне-2015/2016) и Матс Сундин (16 в сезоне-2007/2008).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Маккиннона 47 (14+33) очков в 31 матче.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp) 2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp) 3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20 4:0 Маккиннон – 23:44 4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp) 5:1 Джохансен (Джонс, Кольяно) – 49:01 5:2 Гертл (Эклунд, Гранлунд) – 50:43 (pp) 6:2 Маккиннон – 55:11
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