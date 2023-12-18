Никита Серебряков: матчи за сборную более ответственные, чем в КХЛ

Вратарь сборной «Россия 25» Никита Серебряков выразил мнение, что на Кубке Первого канала больше ответственности, чем в КХЛ. Голкипер по ходу текущего сезона перешёл из «Адмирала» в СКА. За петербургский клуб 28-летний вратарь провёл 21 матч, в котором одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.

«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм», — приводит слова Серебрякова ТАСС.

Серебряков был признан лучшим вратарём Кубка Первого канала. Серебряков провёл все три матча за сборную «Россия 25», в которых пропустил семь матчей и одержал три победы, став вместе с командой обладателем главного трофея турнира.