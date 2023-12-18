Дементьев: считаю правильным движение ФХР в сторону Турции, Индии и Арабских Эмиратов

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поддержал политику Федерации хоккея России продвигать вид спорта в развивающихся странах. После матча Кубка Первого канала Россия – Беларусь (5:3) состоялась рабочая встреча первого вице-президента Федерации хоккея России, главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с представителями Федерации хоккея Турции: вице-президентами Бураком Индже и Ирфаном Курудиреком.

«Считаю правильным движение Федерации хоккея России в сторону Турции, Индии, Арабских Эмиратов. Может быть, эти страны станут интересными в хоккейном плане. Возможности стран меняются, и строятся хоккейные коробки там тоже.

Конечно, это отдалённая перспектива. Но вспомните Финляндию, насколько серьёзно там играли в хоккей до приезда наших специалистов — Юрзинова, Майорова. Они ставили там современный хоккей. Так же было в Швейцарии, Австрии, Италии, Германии.

Чем больше стран смогут заявлять свои сборные на разные чемпионаты и турниры, тем интереснее будет вид спорта. Увеличится и зрительский охват», – сказал Дементьев Metaratings.ru.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области создания совместных хоккейных проектов — от турниров до образовательных программ, выразив обоюдное желание взаимодействовать по всем направлениям.