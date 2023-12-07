В «Сочи» рассказали о сроках восстановления Матвея Мичкова

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков может вернуться в состав команды в домашней серии матчей, которая начнётся 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Участие Матвея в матчах сразу после паузы пока под вопросом — 50 на 50. Зависит от того, как будет реагировать организм, как он будет себя чувствовать. Скорее всего, он сможет играть в домашней серии с 26 декабря», — сказали в пресс-службе южан.

Напомним, ранее стало известно, что Мичков из-за болезни не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. 18-летний Мичков в текущем регулярном сезоне провёл 30 матчей за ХК «Сочи», в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В общей сложности Матвей набрал 26 очков.