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Один из лучших бомбардиров «Детройта» Ларкин оправился после травмы

Один из лучших бомбардиров «Детройта» Ларкин оправился после травмы
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Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» в социальной сети X (ранее – Twitter) объявила, что 27-летний американский нападающий Дилан Ларкин полностью оправился от травмы верхней части тела, полученной в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:5).

Напомним, в игре с «Оттавой» после силового приёма Ларкин в падении столкнулся с нападающим Паркером Келли. Ларкин упал на лёд, после чего российский защитник «Оттавы» Артём Зуб упал ему на ноги. Дилан пролежал на льду около минуты, после чего пришёл в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью партнёров по команде и больше не выходил на лёд.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Ларкина 25 (11+14) очков в 24 матчах. Он является вторым бомбардиром «Ред Уингз» после Алекса Дебринкэта (26 очков).

Уже этой ночью, 19 декабря, «Детройт Ред Уингз» примет на своём льду «Анахайм Дакс». Начало матча – в 3:00 мск.

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