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Капитан «Детройта» Дилан Ларкин рассказал, что потерял ребёнка

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин рассказал, что потерял ребёнка
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Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин в своих социальных сетях сообщил, что вместе со своей женой Кензи потерял ребёнка. Дочь нападающего «красных крыльев» должна была родиться в апреле 2024 года.

«На этой неделе мы с женой попрощались с нашей малышкой. Сложно найти слова или какой-то позитив в этом, но мы очень ценим вашу поддержку и понимание, а также благодарим вас за уважение нашей конфиденциальности», — говорится в сообщении.

Дилан Ларкин женился на Кензи в августе 2023 года.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги американец принял участие в 20 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 21 очко при общем показателе полезности «+3».

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