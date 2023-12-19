Безголевая серия Капризова продлилась до шести матчей

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этом матче результативной передачей, однако сам распечатать ворота соперников так и не смог.

Таким образом, эта игра стала уже шестой подряд для россиянина, в которой ему не удалось отличиться голом. В последний раз нападающему удалось забить 6 декабря в выездном матче с «Калгари Флэймз» (5:2).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 25 (8+17) очков в 29 играх.

«Миннесота» не смогла продлить серию побед, которая до этого матча составляла три игры. В следующем матче «Уайлд» 20 декабря сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».