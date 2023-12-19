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Безголевая серия Капризова продлилась до шести матчей

Безголевая серия Капризова продлилась до шести матчей
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этом матче результативной передачей, однако сам распечатать ворота соперников так и не смог.

Таким образом, эта игра стала уже шестой подряд для россиянина, в которой ему не удалось отличиться голом. В последний раз нападающему удалось забить 6 декабря в выездном матче с «Калгари Флэймз» (5:2).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 25 (8+17) очков в 29 играх.

«Миннесота» не смогла продлить серию побед, которая до этого матча составляла три игры. В следующем матче «Уайлд» 20 декабря сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39     2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp)     3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34     3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06     3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30     3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33     4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)    
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