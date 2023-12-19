Ассист Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).
Шайбами в составе победителей отметились Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон (решающая в овертайме).
У «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Коул Перфетти.
Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился в этом матче результативной передачей.
«Монреаль» одержал вторую победу подряд, набрал 32 очка и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 22 декабря «Канадиенс» будут гостить у «Миннесоты Уайлд».
«Виннипег» не смог продлить победную серию до трёх матчей, остался с 39 очками и занимает промежуточное пятое место на Западе. В ближайшей игре 21 декабря «Джетс» примут дома «Детройт Ред Уингз».
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