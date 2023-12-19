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Ассист Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»

Ассист Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон (решающая в овертайме).

У «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Коул Перфетти.

Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился в этом матче результативной передачей.

«Монреаль» одержал вторую победу подряд, набрал 32 очка и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 22 декабря «Канадиенс» будут гостить у «Миннесоты Уайлд».

«Виннипег» не смог продлить победную серию до трёх матчей, остался с 39 очками и занимает промежуточное пятое место на Западе. В ближайшей игре 21 декабря «Джетс» примут дома «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Мэтисон, Эванс) – 24:57     0:2 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 35:04 (pp)     1:2 Виларди (Моррисси, Элерс) – 39:04     2:2 Перфетти (Наместников, Диллон) – 52:24     2:3 Бэррон – 61:09 (pp)    
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