Клим Костин получил травму в матче с «Анахаймом» и не смог продолжить игру
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).
Во втором периоде российский нападающий хозяев Клим Костин получил травму верхней части тела после столкновения с игроком соперников Радко Гудасом. Данное повреждение не позволило россиянину продолжить матч.
В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Костина 3 (2+1) очка в 23 матчах за «Ред Уингз» при показателе полезности "+2".
«Детройт» потерпел третью подряд неудачу, остался с 34 очками и идёт на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «красные крылья» 21 декабря будут гостить у «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23 0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19 0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp) 0:4 Терри (Вааканайнен, Киллорн) – 21:46 1:4 Питри (Копп, Кейн) – 22:29 2:4 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 47:17 (pp) 3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 57:31 (pp)
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