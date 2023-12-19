Клим Костин получил травму в матче с «Анахаймом» и не смог продолжить игру

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Во втором периоде российский нападающий хозяев Клим Костин получил травму верхней части тела после столкновения с игроком соперников Радко Гудасом. Данное повреждение не позволило россиянину продолжить матч.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Костина 3 (2+1) очка в 23 матчах за «Ред Уингз» при показателе полезности "+2".

«Детройт» потерпел третью подряд неудачу, остался с 34 очками и идёт на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «красные крылья» 21 декабря будут гостить у «Виннипег Джетс».