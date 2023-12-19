Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клим Костин получил травму в матче с «Анахаймом» и не смог продолжить игру

Клим Костин получил травму в матче с «Анахаймом» и не смог продолжить игру
Комментарии

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Во втором периоде российский нападающий хозяев Клим Костин получил травму верхней части тела после столкновения с игроком соперников Радко Гудасом. Данное повреждение не позволило россиянину продолжить матч.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Костина 3 (2+1) очка в 23 матчах за «Ред Уингз» при показателе полезности "+2".

«Детройт» потерпел третью подряд неудачу, остался с 34 очками и идёт на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «красные крылья» 21 декабря будут гостить у «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23     0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19     0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp)     0:4 Терри (Вааканайнен, Киллорн) – 21:46     1:4 Питри (Копп, Кейн) – 22:29     2:4 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 47:17 (pp)     3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 57:31 (pp)    
Материалы по теме
Форвард «Детройта» Дебринкэт набрал 400-е очко в НХЛ в свой день рождения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android