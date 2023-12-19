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Форвард «Детройта» Дебринкэт набрал 400-е очко в НХЛ в свой день рождения

Форвард «Детройта» Дебринкэт набрал 400-е очко в НХЛ в свой день рождения
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Нападающий хозяев Алекс Дебринкэт отметился в этой встрече дублем.

По итогам этой игры на счету Дебринкэта стало 401 очко за карьеру в НХЛ. Примечательно, что своё юбилейное 400-е очко форвард набрал в свой день рождения. 18 декабря форварду исполнилось 26 лет.

Дебринкэт стал четвёртым игроком «Детройта» за последние 10 лет, которому в свой день рождения удалось отметиться голом. Ранее это делали Мартин Фрк (5 октября 2017 года), Томаш Татар (1 декабря 2015 года) и Йохан Францен (23 декабря 2014 года).

Также Дебринкэт стал четвёртым уроженцем США в истории НХЛ по быстроте набора 400 очков. Для этого ему потребовалась 481 игра. Быстрее это удавалось сделать только его одноклубнику Патрику Кейну (373 игры), Блейку Уилеру (446 игр) и Джо Павелски (477 игр).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23     0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19     0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp)     0:4 Терри (Вааканайнен, Киллорн) – 21:46     1:4 Питри (Копп, Кейн) – 22:29     2:4 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 47:17 (pp)     3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 57:31 (pp)    
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