Форвард «Детройта» Дебринкэт набрал 400-е очко в НХЛ в свой день рождения

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Нападающий хозяев Алекс Дебринкэт отметился в этой встрече дублем.

По итогам этой игры на счету Дебринкэта стало 401 очко за карьеру в НХЛ. Примечательно, что своё юбилейное 400-е очко форвард набрал в свой день рождения. 18 декабря форварду исполнилось 26 лет.

Дебринкэт стал четвёртым игроком «Детройта» за последние 10 лет, которому в свой день рождения удалось отметиться голом. Ранее это делали Мартин Фрк (5 октября 2017 года), Томаш Татар (1 декабря 2015 года) и Йохан Францен (23 декабря 2014 года).

Также Дебринкэт стал четвёртым уроженцем США в истории НХЛ по быстроте набора 400 очков. Для этого ему потребовалась 481 игра. Быстрее это удавалось сделать только его одноклубнику Патрику Кейну (373 игры), Блейку Уилеру (446 игр) и Джо Павелски (477 игр).