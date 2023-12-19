Кулёмин: с «Ак Барсом» у «Салавата» больше дерби, с «Металлургом» матчи напряжённые

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал о принципиальности игр с «Ак Барсом» и «Металлургом» и поделился ожиданиями от игры уфимского клуба после паузы в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«С «Ак Барсом» больше дерби, а с «Металлургом» матчи напряжённые, но многие ребята дружат. Мы это видим, раз даже совместные проекты Панин с Яковлевым организовывают (речь об «Уральской классике». — Прим. «Чемпионата»).

Конечно, бывает, что после паузы ощущения, нити игры теряются. Постараемся, чтобы такого не было. В этот раз будем в одинаковых условиях, все команды отдыхали. Думаю, что перерыв мы используем лишь с пользой», — приводит слова Кулёмина «БИЗНЕС Online».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Николай Кулёмин сыграл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. «Салават Юлаев» набрал 50 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Барысом» сегодня, 19 декабря.