«Очень большой креативщик». Цыплаков — о роли Алексея Ковалёва в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о роли помощника тренера красно-белых Алексея Ковалёва.

«Какова роль Алексея Ковалёва в «Спартаке»? Он очень большой креативщик. Постоянно общается с нападающими, много нужных упражнений даёт. Очень приятно общаться с ним, стараюсь впитывать всё, что он говорит», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 встрече. В следующем матче красно-белые сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 19 декабря.

Полную версию интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате»: