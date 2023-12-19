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Интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым — о Жамнове, Ковалёве, трио Голдобин — Морозов — Порядин

«В сентябре нас на землю опустили — оказалось, «Спартак» не лучший!» Интервью с Цыплаковым
Дмитрий Сторожев
Интервью с нападающим «Спартака» Цыплаковым
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Второй снайпер красно-белых — о влиянии Алексея Жамнова, игре неудержимого трио команды и самом необычном моменте в карьере.

Московский «Спартак» стал одним из главных открытий этого сезона КХЛ — на перерыв красно-белые ушли в качестве лидера Западной конференции. Даже после травмы ведущего центрфорварда команды Ивана Морозова подопечные Алексея Жамнова не расклеились, ведь у них есть хорошая глубина состава. Одним из лидеров «Спартака» в этой регулярке стал Максим Цыплаков.

25-летний форвард с 19 заброшенными шайбами является вторым снайпером команды, уступая только Николаю Голдобину. При этом Максим является лидером «Спартака» по победным голам — таких на его счету в этом сезоне уже четыре. В эксклюзивном интервью «Чемпионату», состоявшемся 22 ноября, за день до матча со СКА в Санкт-Петербурге, воспитанник красно-белых рассказал о причинах прогресса команды, работе с Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым, а также о самом необычном моменте в карьере.

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«На «Спартак» стали серьёзнее настраиваться. Игры пошли от ножа»

— Начнём со стандартного — как оцените первую половину сезона?
— Здорово начали сезон, были хорошие победные серии. Наши лидеры помогали команде выигрывать, набрали много очков. Сам мог реализовывать больше моментов, набирать больше очков. Но как есть, так есть. Всё здорово.

— Нет ощущения, что происходящее со «Спартаком» — сон, сказка?
— Нет, у нас есть всё для того чтобы играть так и даже лучше. Могли бы забрать ещё пару-тройку матчей, но не получилось.

— Как воспитаннику клуба, наверное, вам вдвойне приятнее быть частью такой команды?
— Конечно, такого при мне ещё не было. Здорово, что держимся на вершине. Будем и дальше за неё цепляться.

— Многие эксперты называют «Спартак» сенсацией. Для человека из клуба результаты команды — сенсация?
— Тяжело сказать, потому что это не очень сильно ощущается. Поражения подбивают психологически, а когда выигрываем — всё здорово, как обычно. В прошлом году не попали в плей-офф, играли волнами, но тоже были победные серии. Однако потом много и проигрывали. Здорово, что сейчас удаётся больше побеждать.

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— «Спартак» много забивает, но много и пропускает. Это повод для беспокойства или, пока можете так часто забивать, контролируемый хаос?
— Вот мы вчера играли с «Локомотивом» — с одной стороны, с одним голом матч не выиграешь, а с другой — мы и пропустили немного. Конечно, лучше не пропускать вообще, стараться правильно играть в своей зоне, не попадаться на контратаки. Считаю, что мы забиваем мало «мусорных» голов, чтобы выигрывать такие матчи, как с «Локомотивом» или с ЦСКА дома, когда 0:3 проиграли.

— Команда уже привыкла к лидерству?
— Трудно сказать. На нас стали серьёзнее настраиваться. Игры пошли тяжёленькие, от ножа.

— Когда пришло осознание, что «Спартак» теперь серьёзная сила?
— Пока рано об этом говорить. К концу регулярки будет понятно, что и как. Плей-офф всё покажет и расставит по местам (улыбается). Говорить об этом во время сезона не вижу смысла.

«Думаем ли о плей-офф? Нужно ещё в восьмёрке остаться для начала…»

— В октябре «Спартак» выдал рекордную в истории клуба победную серию. С какими эмоциями проходили через этот этап?
— Это было очень круто, однако со временем перетекло в самоуверенность. Нам немножко не хватило эмоций и силёнок, когда проиграли в Новосибирске. Сам по себе выезд был тяжелый. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Главное — не поникнуть и не уйти в себя из-за поражений, жизнь не останавливается. Игры идут через день, даже не успеваешь задуматься об этом. Победы психологически подбивают выигрывать ещё больше. Чувствуешь себя уверенно, знаешь, что может быть не так тяжело.

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— Какой матч запомнился больше всего в этом сезоне?
— У нас была пара хороших матчей с камбэками. Запомнился матч со СКА, когда забросили победную шайбу на последних секундах после вбрасывания. Помню матч с ЦСКА на выезде, когда вели 2:0, а потом отдали игру и проиграли в овертайме. Так сильно игры в памяти не откладываются. Постоянно новые игры и новые эмоции.

— Какие эмоции были в том матче со СКА?
— Это невероятно было. Все уже готовились к овертайму. Всё случилось моментально, никто этого не ожидал. Бросок ради броска был, мне кажется, чтобы просто до ворот довести. Повезло, что вратарь ничего не увидел, а шайба залетела.

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Видео победного гола «Спартака» в матче со СКА за секунду до конца третьего периода

— В команде обращают внимание, что сейчас, возможно, идеальное время навязать борьбу топам? У СКА и ЦСКА дела пока складываются не лучшим образом.
— Главное, чтобы у нас был правильный рисунок игры и мы всё делали ради команды. С этим придут и победы. Нужно акцентированно подходить к каждой игре, игроки не должны зацикливаться на себе. Необходима стабильность, чтобы держаться на вершине и пройти сезон безо всяких спадов.

— «Спартак» в последний раз самостоятельно преодолевал первый раунд Кубка Гагарина аж в 2010 году. Объективно, из восьмёрки вы уже точно не выпадете. Возможно, какие-то мысли о плей-офф уже посещают голову?
— Да нужно ещё в восьмёрке остаться для начала (смеётся)

Максим Цыплаков

Максим Цыплаков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не представляю, что должно случиться, чтобы «Спартак» оттуда выпал.
— Да всё же может быть, те же травмы. Сейчас тренеры дают молодым ребятам шанс проявить себя, вырасти самим и помочь развиться команде. В плей-офф другая игра, там не угадаешь, что и как будет. Главное — хорошо подготовиться к плей-офф, отточить навыки, взаимодействие. Для этого и нужна регулярка. А так далеко мы не загадываем, живём сегодняшним днём.

«Наше звено Голдобин — Морозов — Порядин — лучшее в КХЛ!»

— Насколько удаётся справиться с потерей Ивана Морозова?
— Конечно, это большая потеря для команды. Никто от этого не застрахован. Остальным игрокам нужно доставать из себя ещё больше сил, чтобы играть лучше, чтобы вся команда билась за него и продолжала выигрывать.

— По первым матчам без него нет ощущения, что потеря очень сильно сказалась на игре.
— Думаю, больше всего его не хватает на вбрасываниях, это важный аспект игры, который позволяет добывать шайбу, владеть инициативой. К тому же он праворукий, это тоже важный фактор. Сейчас немного неудобно Паше [Порядину] c Колей [Голдобиным], ведь до этого их звено в сезоне ни разу не разбивали. Ребятам нужно притереться к новому центральному. Когда это произойдёт, всё будет хорошо.

— Каково наблюдать за их трио с Голдобиным и Порядиным со стороны? В чём их секрет?
— Можно сказать, что они думают одинаково. Очень красиво выглядит, когда кружева свои плетут, взаимодействуют в зоне атаки. Здорово, что они набирают столько очков, это очень помогает команде.

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— Если не это лучшее трио в КХЛ, то какое?
— Всё равно наше звено – лучшее! Ещё могу выделить динамовскую тройку Гусев — Уил — Пакетт и звено Ткачёв — Буше — Спунер из «Авангарда».

«Жамнов доверяет игрокам, это самое главное»

— По сравнению с предыдущим сезоном «Спартак» кардинально изменился. Какие основные факторы такого преображения?
— Думаю, главный фактор — приход Алексея Юрьевича Жамнова на тренерский мостик. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности. Конечно, до этого он тоже был в клубе, был генеральным менеджером. Тогда он тоже хорошо справлялся со своей работой в плане подбора игроков.

— Что поменял Жамнов?
— Настроил атмосферу в коллективе. Если есть позитив, двигаться дальше проще. У всех в команде хорошее настроение, раздевалка живая. На льду тоже присутствует оптимизм, все играют в кайф. Тренировочный процесс тоже весёлый, смеёмся, где-то подкалываем друг друга. Среди игроков отличная атмосфера, но и тренерский штаб не отстаёт — часто шутит, например. В такой атмосфере усваивать тренерские установки гораздо легче.

— Какую роль Алексей Юрьевич сыграл конкретно в вашем прогрессе?
— Мы давно друг друга знаем. Когда он ещё в первый раз на тренерский мостик вставал, многое мне советовал. Я всегда держал это у себя в голове. Пытаюсь стабилизировать свою игру. Он не ставил мне никаких запретов на льду, да и никому не ставит. Он доверяет игрокам, и это самое главное.

Алексей Жамнов

Алексей Жамнов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какую планку по очкам ставили себе перед началом сезона?
— Изначально ставил цель минимум 30 очков набрать. Ещё в прошлом сезоне такое ставил. Но чем больше, тем лучше, не надо останавливаться на достигнутом. Хочется расти с каждым годом. Половина чемпионата прошла, но есть возможность принести ещё больше пользы.

— Не шутили в команде, что Жамнову стоило пораньше возглавить команду?
— Ему, наверное, просто хотелось самому прийти к этому решению, не торопить события.

— Чем Жамнов-функционер отличается от Жамнова-тренера?
— Сложно сказать. Раньше он не так часто был внутри команды, больше занимался внешними делами. Не было такого частого взаимодействия с ним. Только в этом и разница, наверное. Это тренер, который постоянно общается с игроками, старается по максимуму раскрыть каждого, сделать лучше.

— Насколько важную роль в «Спартаке» играет Алексей Ковалёв?
— Он очень большой креативщик. Постоянно общается с нападающими, много нужных упражнений даёт. Очень приятно общаться с ним, стараюсь впитывать всё, что он говорит.

— Когда такие глыбы возглавляют команду, нет ощущения нереальности происходящего? В детстве наверняка следили за ними.
— На самом деле, у меня в детстве кумиров не было особо. Но очень классно, что довелось работать с такими тренерами. Их очень приятно слушать всегда, у них большой авторитет. Наблюдать за их техникой на тренировках — сплошное удовольствие, они так клюшкой владеют! У них особое мышление.

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— В начале сезона «Спартаку» не хватало стабильности. Как с этим справились?
— Нам просто нужно было время. Предсезонку прошли вообще без поражений, а потом нас как-то на землю опустили — оказывается, мы не лучшие (смеётся)! Кардинально ничего не меняли. Возможно, немного по-другому стали думать, относиться к играм.

— Иногда создаётся впечатление, будто бы «Спартак» не умеет играть без шайбы, вторым номером. Или оно ошибочное?
— Вообще, мы стараемся навязывать свою игру, делать так, чтобы соперники подстраивались под нас, а не мы под них. Контроль шайбы — самое главное, что мы должны делать.

Максим Цыплаков в борьбе

Максим Цыплаков в борьбе

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Удаление в матче с «Локомотивом»? Наверное, впервые в истории хоккея такое»

— После матча с «Локомотивом» вы сказали, что свою голевую серию можете объяснить только удачей. Мне кажется, вы слегка недооцениваете себя.
— Я всегда критически к себе отношусь, ведь всегда можно сделать лучше. А без удачи никуда. Везёт тому, кто везёт (улыбается). Конечно, много работы проделано. Благодаря этому приходит результат.

— Перед сезоном говорили, что «накручивать защитников» — не ваша работа. Но в этой регулярке и в обыгрыш ходите частенько.
— Я не сторонник того, чтобы кого-то обыграть, это не мой хоккей. Да, один в один могу иногда на скорости пройти кого-нибудь, когда к воротам надо. Но сам понимаю, что я игрок силового плана, не креативщик какой-нибудь. Бывают моменты, когда могу и передачу отдать, и по-другому полезно сыграть. Но мне больше нравится на пятаке постоять поработать.

— Однако с «Локомотивом» какая-то малкинская спинорама получилась.
— Спасибо Алексею Вячеславовичу [Ковалёву], что научил таким движениям (улыбается).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Александр Хохлачёв как-то сказал, что вы можете стать лидером «Спартака». Насколько приятно слышать такие комментарии?
— Мы хорошо с ним общаемся. Он тренировался под руководством моего деда, у нас очень тёплые отношения. Конечно, приятно слышать такие слова. Он и сам очень много здесь отыграл, был лидером, постоянно приносил пользу.

— Чувствуете себя одним из лидеров «Спартака» прямо сейчас?
— Меня, конечно, можно куда-нибудь в этот список приплести, но не на первый план, очевидно (смеётся). Стараюсь вообще не думать об этом, просто играю в хоккей.

— Но уже и с ассистентской нашивкой успели поиграть.
— За это огромное спасибо команде.

— Один из самых забавных моментов — ваше удаление за блокировку Исаева, когда с него слетел шлем. Как этот эпизод выглядел с вашей стороны?
— Я сначала сам не понял, что случилось. Просто случайность какая-то. Я не заезжал в площадь ворот. У нас есть специальная липучка, которая крепится на шорты, чтобы свитер не задевался. Как-то получилось, что Исаев за неё зацепился, когда я мимо проезжал. Очень сумбурный момент. Наверное, первый раз в истории хоккея такое произошло (смеётся).

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— Судьи объяснили, что случилось?
— Нет, я и сам не понял. Возможно, судьям стоило посмотреть этот момент. Тогда бы они поняли, что всё было нормально.

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