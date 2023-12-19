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«Все эти турниры давно себя изжили!» Экс-защитник КХЛ — о Кубке Первого канала

«Все эти турниры давно себя изжили!» Экс-защитник КХЛ — о Кубке Первого канала
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поставил под сомнение нужность проведения Кубка Первого канала и длительной паузы в чемпионате КХЛ.

«Нужен ли Кубок Первого канала? Если только как дань памяти турниру «Известий», то, что традиционно проводится. Но эти все турниры, в том числе и Евротур, — они уже давно себя изжили! Вы посмотрите, в НХЛ так не делают. Там есть лига, и они играют там. Так же должно быть и в КХЛ. Есть турнир, и он должен идти без остановки. Может быть, на следующий год сделают турнир до мая. И болельщикам в каждом городе будет интересно смотреть за своими командами, посещать матчи. Так гораздо интереснее. А такая пауза длинная, почти на две недели, нужна, только чтобы игроки передохнули. Слишком большой пробел в чемпионате», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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