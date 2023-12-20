Блэквелл вышел в составе «Чикаго» впервые с февраля

Нападающие «Чикаго Блэкхоукс» Колин Блэквелл и Маккензи Энтвистл вернулись в состав команды в проходящем сейчас матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Игра идёт на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго.

24-летний Энтвистл пропустил некоторые последние матчи «Блэкхоукс» из-за болезни, а 30-летний Блэквелл проводит свою первую игру с 27 февраля. Американец вернулся на лёд впервые после операции по поводу спортивной грыжи, перенесённой в марте.

В списке травмированных у «Чикаго» остаются защитники Сет Джонс (левое плечо), Алекс Власик (верхняя часть тела), нападающие Джоуи Андерсон (левое плечо) и Андреас Атанасиу (пах). «Блэкхоукс» занимают последнее место в НХЛ, набрав 19 очков в 30 матчах.