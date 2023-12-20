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Куинн Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера» для защитников

Куинн Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера» для защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В ходе третьего периода гости впереди — 5:1.

В составе «косаток» двумя результативными передачами на данный момент отметился защитник Куинн Хьюз. Первая передача в матче позволила Куинну стать первым защитником в истории «Ванкувера», добравшимся до отметки в 40 очков в сезоне НХЛ менее чем за 40 матчей. В нынешнем сезоне Хьюзу хватило провести всего 33 встречи для этого достижения.

В этой регулярке 24-летний хоккеист сыграл 33 матча, в которых набрал 41 (9+32) очко при показателе полезности "+25" и 18 минутах штрафного времени. Сегодня Хьюз также стал первым защитником в этом сезоне НХЛ, набравшим 40+ очков.

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