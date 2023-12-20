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Две голевые передачи Ильи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»

Две голевые передачи Ильи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»
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Сегодня, 20 декабря, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер, а также хет-трик на счету Элиаса Петтерссона. Российские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко отметились двумя и одно голевыми передачами соответственно.

За «Нэшвилл» голами отличились Колтон Сиссонс и Данте Фаббро.

После 33 матчей «Ванкувер» занимает 2-е место в Западной конференции с 46 очками. «Нэшвилл» расположился на 7-й строчке, набрав 36 очков в 32 играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Даллас Старз», а «Нэшвилл» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Лафферти (Хьюз, Бовиллье) – 13:45     1:1 Сиссонс (Йози, Фуди) – 16:10     1:2 Фаббро (Форсберг, О'Райлли) – 16:40     2:2 Петтерссон (Хьюз, Михеев) – 20:53     3:2 Петтерссон (Кузьменко, Гронек) – 36:38 (pp)     4:2 Миллер – 44:11     5:2 Петтерссон (Бовиллье, Майерс) – 57:02    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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