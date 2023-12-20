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СКА установил новый рекорд КХЛ и также повторил достижение, принадлежавшее ХК «Сочи»

СКА установил новый рекорд КХЛ и также повторил достижение, принадлежавшее ХК «Сочи»
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19 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Армейцы одержали разгромную победу со счётом 7:2.

В этом матче команда Романа Ротенберга установила рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ, нанеся 66 бросков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду» – в матче с «Салаватом Юлаевым» (09.10.2018) «ястребы» нанесли 64 броска, а финский голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 62 броска и установил рекорд по сейвам за один матч регулярного чемпионата КХЛ.

Помимо этого, 33 броска в первом периоде со стороны СКА стали повторением рекорда КХЛ. 29 сентября 2016 года ХК «Сочи» нанёс 33 броска в створ ворот «Югры» во втором периоде матча.

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