Мирошниченко поделился ожиданиями от возможной игры с Кузнецовым в одном звене

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко поделился ожиданиями от возможной игры с Евгением Кузнецовым в одном звене.

«Надеюсь, я помогу ему забросить паршу шайб, а он, в свою очередь, поможет отличиться мне (улыбается)», — передаёт слова Мирошниченко журналист Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В предсезонке НХЛ Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.