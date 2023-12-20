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Мирошниченко поделился ожиданиями от возможной игры с Кузнецовым в одном звене

Мирошниченко поделился ожиданиями от возможной игры с Кузнецовым в одном звене
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко поделился ожиданиями от возможной игры с Евгением Кузнецовым в одном звене.

«Надеюсь, я помогу ему забросить паршу шайб, а он, в свою очередь, поможет отличиться мне (улыбается)», — передаёт слова Мирошниченко журналист Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В предсезонке НХЛ Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.

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