Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о состоянии Сергачёва, который не доиграл матч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о состоянии российского защитника клуба Михаила Сергачёва, который заблокировал бросок в первом периоде игры с «Сент-Луис Блюз» и не смог доиграть матч.

«Состояние Сергачёва? Посмотрим завтра», — приводит слова Купера журналист Габби Ширли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв сыграл 33 матча, где забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря на льду «Амали-Арены» (Тампа, США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 6:1.