«Мне плевать, что об этом думают». Евгений Кузнецов — о критике своих буллитов

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о критике из-за стиля выполнения буллитов. Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

«Мне плевать на то, что подумают об этом. Я понимаю, что людям это может не нравиться, но для меня это срабатывает. Я продолжаю совершенствовать свой бросок», – цитирует Кузнецова The Hockey News.

Российский форвард реализовал бросок в серии буллитов в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:1 Б), забив гол в ворота Петра Кочеткова. Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Айлендерс» в ночь на 21 декабря.