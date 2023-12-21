Овечкин обновил антирекордную серию без заброшенных шайб до 14 матчей
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).
Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме, однако сам так и не смог распечатать ворота соперников.
Таким образом, этот матч стал уже 14-м подряд для звёздного российского нападающего, в котором он ушёл со льда без заброшенной шайбы. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56 1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03 2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12 2:2 Ли – 52:02 3:2 Строум – 61:41 (pp)
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