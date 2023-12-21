Овечкин обновил антирекордную серию без заброшенных шайб до 14 матчей

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме, однако сам так и не смог распечатать ворота соперников.

Таким образом, этот матч стал уже 14-м подряд для звёздного российского нападающего, в котором он ушёл со льда без заброшенной шайбы. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».