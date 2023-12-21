Мирошниченко в раздевалке «Вашингтона» оценил свой дебют в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

В этом матче состоялся дебют в НХЛ нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко. После матча в раздевалке «Кэпиталз» россиянин произнёс короткую речь, в которой поблагодарил всех за этот знаменательный для него день.

Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.