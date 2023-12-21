Овечкин подвинул легенду НХЛ и помог «Вашингтону» победить! Но его «засуха» продолжается

Безголевая серия Александра Овечкина затянулась до неприличия, однако в «Вашингтоне» подкинули российским болельщикам новый повод с интересом понаблюдать за очередной игрой «Кэпиталз». Спенсер Карбери поднял из АХЛ Ивана Мирошниченко – топ-проспекта «столичных» с драфта-2022, который неплохо проявлял себя в матчах за «Херши».

На матч с «Айлендерс» Мирошниченко прибыл в компании Овечкина, но на саму игру вышел в звене с Евгением Кузнецовым. В результате Иван провёл на льду чуть более десяти минут, нанёс пять бросков, из которых два пришлись в створ, и имел голевой момент, когда выходил с Мэттью Филлипсом практически «два в одного», но замкнуть передачу канадца Мирошниченко помешали «островитяне». Кроме того, россиянин совершил три силовых приёма – между прочим, лучший результат в команде наряду с опытным силовиком Томом Уилсоном.

В протокол Ивану попасть не удалось, но вслед за дебютом в НХЛ у него последовала и первая победа. «Кэпиталз» дважды выходили вперёд по ходу матча: сначала «переводчик» Мирошниченко Алексей Протас сделал гол для Лапьера в середине первого периода, а на 34-й минуте матча цели достиг дальний бросок Эдмундсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Айленлерс» оба раза отыгрывались и в итоге сумели заработать одно очко за ничью в основное время. В овертайме же гостей прибило быстрое удаление Ноа Добсона. Ударная четвёрка «Вашингтона» вышла на площадку и разыграла голевую комбинацию. Овечкин, чей бросок заблокировали за несколько секунд до гола, отдал простую передачу на Дилана Строума, тот её принял, прицелился и бросил мимо Семёна Варламова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

13-й гол Строума в нынешнем сезоне принёс «Вашингтону» победу и вернул «столичных» в зону плей-офф. Овечкин принял непосредственное участие в решающем голе, набрал 1502-е очко в НХЛ и, кстати, обошёл по количеству ассистов за карьеру легенду НХЛ и символа «Калгари» Джерома Игинлу (теперь у Александра 676 передач), но опять не сумел забить, хотя пять раз заставлял Варламова вступать в игру. Но пока у Ови не идёт, не летит, не везёт.