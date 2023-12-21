Чудинов: не понимали, почему у Хартли всё так тяжело. А потом работали на льду как часы

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов высоко оценил работу под руководством тренера Боба Хартли во времена выступления за «Авангард».

«С Хартли я три года поработал, могу сказать, что это очень сильный специалист, который многое мне дал. Мы в «Авангарде» сначала не понимали, почему так всё тяжело, зачем много видео, почему такие жёсткие требования к держанию клюшки, к постановке коньков и прочему. Сейчас же я ему очень благодарен, что достучался до нас тогда за счёт собраний, индивидуальных бесед. Боб всегда говорил, что это школа, а школу нельзя пропускать. И на самом деле, это всё очень помогало на льду, мы работали как часы на льду», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»: