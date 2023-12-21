Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чудинов: не понимали, почему у Хартли всё так тяжело. А потом работали на льду как часы

Чудинов: не понимали, почему у Хартли всё так тяжело. А потом работали на льду как часы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов высоко оценил работу под руководством тренера Боба Хартли во времена выступления за «Авангард».

«С Хартли я три года поработал, могу сказать, что это очень сильный специалист, который многое мне дал. Мы в «Авангарде» сначала не понимали, почему так всё тяжело, зачем много видео, почему такие жёсткие требования к держанию клюшки, к постановке коньков и прочему. Сейчас же я ему очень благодарен, что достучался до нас тогда за счёт собраний, индивидуальных бесед. Боб всегда говорил, что это школа, а школу нельзя пропускать. И на самом деле, это всё очень помогало на льду, мы работали как часы на льду», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Хартли разрешал бросать из своей зоны во вратаря». Чудинов — о суперголах и жуткой травме
Эксклюзив
«Хартли разрешал бросать из своей зоны во вратаря». Чудинов — о суперголах и жуткой травме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android