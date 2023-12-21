Детский тренер Суярков: не все родители могут себе позволить отдать ребёнка в хоккей

Известный детский тренер по хоккею Сергей Суярков рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются родители, желающие отдать своего ребёнка в хоккей, и заявил, что лишь три процента детей являются одарёнными.

«Действительно ли есть проблема в том, что хоккей стал спортом для богатых? Ну, возможно, да. Сейчас, чтобы пойти и отвезти ребенка в школу, нужно хотя бы тысяч 40 минимум выложить. Во-первых, младшие дети всегда платят, например, в «Спартаке» 15 тысяч. Я знаю, что в ЦСКА бесплатно, это хорошо, здорово, но во всех других школах за месяц обучения в районе где-то 15 тысяч. Плюс купить форму — это нужно 30–40 тысяч, с клюшкой, со шлемом, потому что я, тренер, не имею права без формы выпускать ребенка на лёд. Это безопасность. Конечно, не все родители могут это позволить. Если была бы такая программа, например, какая-то, где дети бесплатно обучались и какую-то форму им давали, тогда, я думаю, детский хоккей наш очень сильно добавит.

Много придёт ребят с улицы, понимаете, есть мальчишки именно одарённые. Есть вот, например, пять процентов, даже три процента — это одарённые мальчишки, которым дано играть в хоккей. Это вот он сразу встал, сразу поехал, и там главное — ему не мешать развиваться. Процентов 20–25 — это ты с ними хоть живи на льду, там бесполезно. Остальное — это трудяги, с которыми если есть характер, если есть желание у родителей, они что-то добьются. Но вот эти три процента, чем больше мы прогоним через хоккейные школы детей, тем больше возможностей попадёт этих детей в три процента. И, может быть, тогда и появятся эти звёздочки», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».